Ferit en caure al riu Pollós mentre treia la neu amb un quad
L'home ha estat traslladat a l'hospital en estat estable
Un home ha resultat ferit aquest matí en caure al riu Pollós, a l'altura de Puiol del Piu, a Arinsal, mentre treia la neu de davant d'un hotel amb un quad. L'home, que conduïa el quad, ha trencat la valla de proteció i s'ha precipitat uns quatre metres fins al riu, segons informa el cos de bombers, i ha estat traslladat a l'hospital, on es troba estable a l'espera de diverses proves, apunten fonts del centre sanitari.
Els bombers s'han mobilitzat fins al lloc dels fets amb un camió, una ambulància i un equip del grup de rescat de muntanya. Al Puiol del Piu també s'hi ha traslladat una patrulla de la policia i una ambulància del SUM.