SOLIDARITAT
Unnic fa una donació de 1.465 euros a favor d’Assandca
Unnic Andorra ha lliurat un xec de 1.465 euros a l’Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca), recaptats durant el concert tribut a Hombres G celebrat el 28 de novembre. La donació prové d’un percentatge de cada entrada venuda i s’emmarca en una acció solidària puntual.
Aquesta és la segona col·laboració d’aquest tipus per part de l’empresa, que al març ja va fer una aportació de 2.403 euros a l’Associació de Malalties Minoritàries d’Andorra. Amb aquestes accions, Unnic Andorra estableix una línia de suport econòmic a entitats socials mitjançant activitats concretes.