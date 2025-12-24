Resposta parlamentària
Salut defensa la via preferent i assegura que no ha afectat negativament la qualitat assistencial
La despesa sanitària s'ha incrementat als darrers anys, arribant fins als 190,5 milions el 2024
La ministra de Salut, Helena Mas, assegura que la implantació de la via preferent sanitària "no ha tingut un impacte negatiu en l’accés dels pacients, en la qualitat assistencial ni en els resultats clínics". Així ho afirma en una resposta parlamentària a la consellera Carine Montaner, on també rebutja que el model "hagi incrementat la burocràcia o provocat una escassetat de metges referents".
La ministra recorda que el sistema no impedeix l’accés directe a urgències i que el seguiment a través del metge referent "garanteix una atenció més adequada i coordinada". "Tampoc s’ha detectat un augment de casos greus per retards en derivacions, ni s’ha establert cap relació directa entre el model i l’evolució del temps d’espera", apunta Mas.
La despesa sanitària ha seguit una tendència d’increment continuat abans i després de l’entrada en vigor de la via preferent, responent a factors com l’envelliment de la població, la cronicitat i l’avenç tecnològic. En les dades facilitades per Mas es pot observar com aquesta va passar dels 132,7 milions el 2017 als 190,5 el 2024. La ministra també ha destacat que "Andorra destina un 5,9% del PIB a salut, una xifra inferior a la mitjana dels països de l’entorn".
Mas també destaca que la via preferent ha permès millorar la traçabilitat dels processos assistencials, reforçar l’atenció primària i evitar derivacions innecessàries. A través de la comissió Cosvai, s’avalua de forma constant el funcionament del model.
La ministra rebutja la proposta de celebrar una consulta o referèndum entre la ciutadania per valorar la via preferent, i reafirma que el model "és una aposta estratègica per a un sistema de salut més eficient, sostenible i centrat en el pacient".