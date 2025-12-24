MÉS DE 280 QUILÒMETRES ESQUIABLES
Les estacions encaren el Nadal amb gairebé el 100% de pistes
Les precipitacions han deixat entre 25 i 40 centímetres de neu nova
Les últimes nevades han permès que les estacions de Grandvalira Resorts afrontin les festes nadalenques amb gairebé la totalitat de pistes i instal·lacions obertes, en un dels millors inicis de temporada dels darrers anys. Les precipitacions recents han deixat entre 25 i 40 centímetres de neu nova, superant les previsions inicials i assolint gruixos de fins a 120 centímetres a les zones més beneficiades.
Grandvalira oferirà més de 190 quilòmetres esquiables, amb connexió total entre sectors i gruixos que oscil·len entre els 40 i els 70 centímetres. A Pal Arinsal, els esquiadors trobaran el 100% de les pistes i remuntadors operatius, inclòs el telefèric que enllaça ambdós sectors, amb neu que arriba als 90 centímetres. Ordino Arcalís, per la seva banda, també funciona al 100% i ofereix excel·lents condicions per al freeride, amb acumulacions que superen el metre de neu i una qualitat especialment destacable forapista.
En total, Grandvalira Resorts disposa de més de 280 quilòmetres de pistes en funcionament, consolidant-se com el domini amb més quilometratge esquiable dels Pirineus i convertint-se en un dels principals pols d’atracció per als aficionats a la neu durant aquest període festiu.
L’ambient nadalenc serà present a totes les estacions amb una àmplia oferta d’activitats especials, com les tradicionals baixades de torxes i de llumetes, la visita del Pare Noel, cavalcades reials, focs artificials, múixing, sortides en motos de neu i festes après-ski a l’Abarset. Soldeu, Pal i el Pas de la Casa acolliran descensos nocturns plens de màgia entre el 31 de desembre i el 5 de gener. Paral·lelament, el Pare Noel farà parada als jardins de neu i escoles d’esquí. Les celebracions culminaran amb l’arribada dels Reis d’Orient i un castell de focs per tancar les festes.