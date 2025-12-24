CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL
L’USdA demana la dimissió del Govern pel “fracàs” en l’habitatge
La Unió Sindical carrega contra la gestió de l’executiu i el funcionament del CES
L’USdA ha arribat al seu límit amb la gestió del Govern en matèria d’habitatge, que considera que “no ha garantit el dret bàsic a la vivenda dels ciutadans del país”. Per aquest motiu, el sindicat exigirà la dimissió de l’executiu. Així ho va explicar el tresorer de l’USdA, Joan Torra, en declaracions al Diari.
Torra va assenyalar que, al llarg de dues legislatures, el Govern no ha aconseguit aportar estabilitat per al conjunt de la població i que “les polítiques que ha proposat han fracassat”. Davant d’aquest escenari, el sindicat considera que “l’únic que els queda és assumir les seves responsabilitats i plegar”.
“L’únic que li queda per fer al Govern és assumir les seves responsabilitats i plegar”
La demanda va quedar registrada per escrit després del Consell Econòmic i Social (CES) celebrat ahir. El descontentament és evident, tant pel que fa a la gestió pública de l’habitatge com al funcionament del mateix CES. En aquest sentit, Torra va lamentar la manca de dades amb les quals ha treballat el consell des de la seva creació. Més enllà de les xifres compartides verbalment per Conxita Marsol durant les reunions, el sindicat lamenta que mai han tingut accés a números precisos sobre qüestions clau, com ara quantes persones perceben el salari mínim o quants pisos buits hi ha realment disponibles, “fet que ens dificulta molt la feina”, va lamentar. Segons Torra, Marsol hauria admès el mal funcionament del consell davant dels seus membres –CEA, USdA i SEP– i va assegurar que la situació començarà a canviar a partir d’ara.
L’últim Consell Econòmic de l’any tenia dos punts a l’ordre del dia: la presentació del projecte de Govern per dur a terme la descongelació de l’habitatge, i un segon apartat dedicat a “precs i preguntes”. No obstant això, el primer punt no es va abordar a causa d’un canvi de rumb inesperat de l’executiu, que va sol·licitar als participants “un parell de mesos més” abans de presentar la llei, segons va explicar Torra.
D’aquesta manera, es va passar directament al segon punt, en el qual els sindicats van posar sobre la taula la problemàtica de l’accés a les dades. Segons Torra, en aquest aspecte comparteixen posició amb la patronal, que també ha exigit tenir accés a la documentació abans de poder elaborar els informes que emet el CES.