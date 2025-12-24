GAZA
Hope Palestina demana al Govern preparació per si hi ha evacuacions
Representants de Hope Palestina es van reunir divendres amb la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, per exposar la situació crítica que es viu a Gaza i demanar la preparació d’Andorra davant una eventual evacuació humanitària. L’entitat va sol·licitar mecanismes de coordinació amb el Govern per si s’obre un corredor humanitari, tot i reconèixer que actualment les sortides només són possibles amb autorització d’Israel i en casos molt limitats. La trobada també va servir per denunciar la greu situació humanitària, amb milers de persones vivint en condicions precàries. Hope Palestina va demanar una resposta coordinada amb altres països europeus.