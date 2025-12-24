Successos
Ferit un jove de 18 anys en un accident al port d'Envalira
En el sinistre només s'hi va veure implicada una motocicleta amb matrícula espanyola
Un jove de 18 anys va resultar ferit ahir a la tarda en un accident de motocicleta al port d'Envalira. La policia va rebre l'avís a les 17.42 hores i quan es va traslladar fins al lloc dels fets va constatar que a la moto, amb matrícula espanyola, hi viatjaven dues persones i el menor ferit era l'ocupant del seient posterior.
Ferida una dona de 43 anys en un accident a Encamp
Una dona resident de 43 anys va resultar ferida en un accident entre dos turismes de matrícula andorrana dilluns a les cinc de la tarda a la General 2 a l'altura d'Encamp, segons informa la policia.