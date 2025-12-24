Successos

Ferit un jove de 18 anys en un accident al port d'Envalira

En el sinistre només s'hi va veure implicada una motocicleta amb matrícula espanyola

Un vehicle de policia.Arxiu

Un jove de 18 anys va resultar ferit ahir a la tarda en un accident de motocicleta al port d'Envalira. La policia va rebre l'avís a les 17.42 hores i quan es va traslladar fins al lloc dels fets va constatar que a la moto, amb matrícula espanyola, hi viatjaven dues persones i el menor ferit era l'ocupant del seient posterior.

Ferida una dona de 43 anys en un accident a Encamp

Una dona resident de 43 anys va resultar ferida en un accident entre dos turismes de matrícula andorrana dilluns a les cinc de la tarda a la General 2 a l'altura d'Encamp, segons informa la policia.

