Mobilitat
Fase groga a partir del port d'Envalira i a la cruïlla de Sorteny
És obligatori dur pneumàtics especials o equipaments
Mobilitat ha activat la fase groga per circular per la carretera General 2, a partir del port d'Envalira, i a la General 3 a la cruïlla de Sorteny i a l'accés a Arcalís, la qual cosa significa que és obligatori circular amb pneumàtics especials o equipaments, no es permet circular a més de 60 quilòmetres per hora i està prohibida la circulació de motocicletes, ciclomotors i vehicles de mobilitat personal. Des del departament de mobilitat recomanen, en aquests casos, disminuir la velocitat, especialment en revolts i trams inclinats, així com evitar maniobres brusques i augmentar la distància de seguretat.
El departament també informa que son obligatoris els equipaments especials a l'RN22, RN20 i RN320 d'accés a França, vies en les quals hi ha una restricció per a vehicles superiors a 19 tones.