PARTIT SOCIALDEMÒCRATA
Esmenes per garantir l’accés a la informació dels consellers
El conseller general i president suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere Baró, ha presentat diverses esmenes al projecte de llei de modificació de la Llei de recuperació i resolució d’entitats bancàries i d’empreses d’inversió. L’objectiu és garantir plenament el dret d’accés a la informació dels consellers generals en l’exercici de les seves funcions parlamentàries.
Les propostes busquen deixar clar que els deures de reserva i secret que afecten organismes com, per exemple, l’AREB o l’AFA no poden limitar la tasca de control del Consell General. El conseller general del Partit Socialdemòcrata planteja que el caràcter reservat de la informació d’aquestes entitats no sigui aplicable als parlamentaris en l’exercici de les seves funcions. També proposa una modificació similar pel que fa al deure de secret de l’Institut Nacional Andorrà de Finances.