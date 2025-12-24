Successos

Detingut un conductor amb una taxa de 2,24 després de xocar contra la terrassa d'un restaurant

Els fets van passar el dilluns a les deu de la nit al Pas de la Casa

Un turista de 49 anys va ser detingut dilluns a la nit al Pas de la Casa per donar positiu en alcoholèmia després de topar amb el cotxe contra la terrassa d'un restaurant. La policia va rebre l'avís al voltant de les deu de la nit i va acudir fins al lloc dels fets, on va detenir l'home, que ja ha passat a disposició judicial, acusat d'un delicte contra la seguretat col·lectiva.

