SOLIDARITAT

Connectand lliura 1.000 quilos d’aliments a la botiga de la Creu Roja

Una part dels aliments.

Una part dels aliments.

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El programa de voluntariat corporatiu Connectand, impulsat conjuntament per les empreses Creand, Setap365 i Caldea, ha fet entrega aquesta setmana a la botiga solidària de la Creu Roja d’un total de 1.000 quilos d’aliments, els quals ha recaptat dins de la campanya solidària de Nadal. La recollida, que s’ha dut a terme gràcies a la col·laboració dels empleats de les tres plantilles, serà destinada a un total de 79 famílies del país, que representen 141 persones beneficiàries. Aquesta acció de voluntariat corporatiu està emmarcada dins d’un pla d’activitats de caire social al qual Connectand ha donat suport durant aquestes dates tan assenyalades. A banda de la recollida d’aliments, s’han realitzat col·laboracions amb algunes residències i centres de dia, duent a terme tallers nadalencs i acompanyant en l’organització i servei dels dinars de Nadal.

tracking