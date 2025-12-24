FEDA
Concòrdia i PS volen que Govern retiri el nomenament de Calvó com a directora general de FEDA
Els grups parlamentaris creuen que es tracta d'un cas de "portes giratòries"
Els grups parlamentaris de Concòrdia i el Partit Socialdemòcrata volen que Govern retiri el nomenament de Calvó com a directora general de FEDA. Concòrdia, en un comunicat, va demanar que “l’executiu faci marxa enrere amb el nomenament de Calvó”. El partit apunta que es tracta d’un nou cas de “portes giratòries” i lamenta que Xavier Espot “designi la seva mà dreta com a màxima responsable, tancant la porta a candidats externs o a treballadors de l’empresa altament capacitats”. El camí a seguir pel partit seria un concurs de mèrits.
El text assevera que “es tracta d’una conducta gravíssima i impròpia d’un país democràtic”, i que aquest cas se suma a “la falta d’independència” de les màximes instàncies de la justícia i a “desenes de designacions de càrrecs directius”.
El Partit Socialdemòcrata, a través de Pere Baró, va afirmar també que “sense un concurs de mèrits s’està desprestigiant la persona en si i la feina de FEDA”. Baró va lamentar que “no és la primera vegada que ho fan i no serà l’última”.