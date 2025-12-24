SALUT
Augmenten els casos de grip i d’infeccions respiratòries
La incidència se situa en 266 episodis per cada 100.000 habitants
Els casos de grip han tornat a augmentar a Andorra, segons les dades de vigilància epidemiològica que recull el ministeri de Salut. Durant la setmana del 15 al 21 de desembre, la incidència s’ha situat en 266,67 casos per cada 100.000 habitants, una xifra que suposa un increment respecte als 208,96 casos registrats la setmana anterior.
L’informe també reflecteix un augment de les infeccions respiratòries agudes (IRA), amb una taxa d’incidència que ha arribat als 514,68 casos per 100.000 habitants. Encara que l’increment és moderat, les autoritats sanitàries apunten que es manté una lleu tendència a l’alça en el nombre de casos. La franja d’edat més afectada per aquestes infeccions és la dels infants d’entre 0 i 4 anys, seguida pels nens i nenes d’entre 5 i 14 anys.
El ministeri de salut recomana mantenir les mesures de prevenció habituals
Pel que fa a les proves analitzades durant la setmana 51, el 16,26% de les mostres han resultat positives. El virus més detectat ha estat la grip A, que representa el 77,61% dels casos confirmats. També s’han identificat altres patògens respiratoris: rinovirus/enterovirus (11,94%), SARS-CoV-2 (4,48%), virus respiratori sincicial (4,48%) i adenovirus (1,49%).
El ministeri recomana mantenir les mesures de prevenció habituals, com ara la higiene de mans i la ventilació d’espais, per evitar contagis durant les setmanes de més circulació vírica.