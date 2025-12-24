IDENTIFICACIÓ ELECTRÒNICA
El 71% de la població ja disposa del certificat digital
El 71% de la població ja compta amb el certificat digital emès pel Govern, una eina que permet identificar-se i signar documents amb plena validesa legal. Aquesta identificació electrònica facilita la realització de tràmits segurs amb les administracions i empreses del país, com l’accés a serveis en línia o la signatura de documents oficials.
L’adopció del certificat digital ha contribuït a millorar l’eficiència en la relació entre ciutadans, empreses i administració, alhora que ajuda a reduir l’escletxa digital. El setembre passat es van registrar més de 2.100 tràmits a través de la seu electrònica, 1.700 més que el mateix mes de l’any anterior. A més, s’han ampliat els serveis d’atenció al públic, com ara l’espai de tràmits empresarials al Prat del Rull, per impulsar la digitalització administrativa.