Solidaritat
UNNIC dona 1.465 euros a l'Associació Andorrana contra el Càncer
L’import correspon íntegrament a la recaptació obtinguda durant el concert tribut a Hombres G, celebrat el passat 28 de novembre
UNNIC Andorra ha lliurat aquest dimarts un xec per valor de 1.465 euros a l’Associació Andorrana Contra el Càncer (ASSANDCA). L’import correspon íntegrament a la recaptació obtinguda durant el concert tribut a Hombres G, celebrat el passat 28 de novembre, del qual es va destinar un percentatge de cada entrada venuda a aquesta causa solidària.
Des d’UNNIC es destaca que la responsabilitat social forma part de la seva manera d’entendre el paper de l’empresa dins la societat andorrana, alineant-se amb els seus valors fundacionals. El projecte va néixer amb la voluntat de contribuir activament al benestar social i al desenvolupament sostenible del Principat, generant un impacte positiu a nivell econòmic, social i cultural, i retornant al país part del valor que genera la seva activitat.
Aquesta donació a ASSANDCA és la segona acció solidària d’aquest tipus impulsada per UNNIC, després de la realitzada el mes de març amb l’Associació de Malalties Minoritàries d’Andorra, a la qual es va lliurar un xec de 2.403 euros. Amb aquestes iniciatives, UNNIC consolida una línia de col·laboració directa amb entitats socials del país i reafirma el seu compromís amb un progrés compartit amb la societat andorrana.