FUNCIÓ PÚBLICA
Rossell recorda als jubilats que no formaven part de l’acord pel GAdA
Govern estudiarà la proposta dels 100 exfuncionaris, però defensa el text assolit
La petició d’un centenar d’exagents i exadministratius per cobrar el complement de la gestió de l’acompliment (GAdA) “s’estudiarà”, tot i que no sembla que tingui gaires opcions d’acceptació. El ministre de Funció Pública, Marc Rossell, va recordar al Diari que l’acord aconseguit amb els diversos cossos de funcionaris “és fruit d’una negociació que va començar a principi del 2025”, i que reflecteix l’entesa assolida amb totes les parts implicades després de mesos de diàleg i negociació.
La demanda que fan ara els jubilats, així, no formava part de l’ordre del dia quan es debatien els aspectes relacionats amb la retribució dels funcionaris i, per tant, no es va preveure a l’acord final. Es tracta, va subratllar Rossell, d’una petició nova que, com totes les altres que arriben a Funció Pública, serà valorada amb deteniment abans de prendre cap decisió definitiva.
“L’acord és fruit d’una negociació que va començar fa un any”
La compensació pels anys en què el GAdA va estar bloquejat ja es va abonar als funcionaris en actiu, però els prejubilats no van rebre cap import a les últimes nòmines. Aquesta situació ha motivat la mobilització d’un centenar d’exagents i exadministratius del cos de seguretat, que consideren que els correspon la part proporcional del complement des del 2009, moment en què es va suprimir, fins al moment de la seva retirada del servei actiu. Segons afirmen, es tracta d’un dret legítim que esperen que se’ls reconegui amb la mateixa equitat que als companys encara en actiu.
Els implicats han posat el cas en mans d’advocats i han enviat cartes individuals a Funció Pública –totes idèntiques excepte les dades personals– reclamant l’import que consideren que els correspon. El degoteig de sol·licituds va començar fa tres setmanes, amb l’objectiu que la quantitat es faci efectiva a la nòmina del mes en curs i, així, compensar els anys en què van quedar exclosos