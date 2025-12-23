SUCCESSOS
La policia deté una turista de 37 anys per agressió a l’exparella
Els fets van tenir lloc en un hotel d’Andorra la Vella, amb la filla al davant
La policia va informar ahir de la detenció, pels volts de les nou del matí de divendres, en un hotel d’Andorra la Vella, d’una turista de 37 anys com a presumpta autora d’un delicte contra la integritat física i moral. Segons el comunicat policial, la dona hauria agredit l’exparella davant de la filla menor, uns fets que van motivar la intervenció dels agents. El cos destaca que tots tres havien viatjat junts fins al Principat.
El cos de policia també recull una segona detenció, practicada la matinada de dissabte, a les 01.40 hores, novament a Andorra la Vella. En aquest cas, la policia va ser requerida en un local d’oci nocturn després que s’hi detectés un home causant aldarulls a l’interior de l’establiment. En el moment de la intervenció, el jove, un turista de 28 anys, es va negar a ser identificat pels agents i va reaccionar de manera desproporcionada, mostrant una actitud hostil envers la patrulla. A més, segons la policia, va proferir injúries greus contra els agents, motiu pel qual va acabar detingut com a presumpte autor de delictes contra la funció pública i l’honor.
Finalment, la policia va efectuar una tercera detenció la matinada de diumenge, a les 00.27 hores, a Escaldes-Engordany. Es tractava d’un turista de 29 anys que va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral. D’acord amb la informació facilitada pel cos, l’home hauria agredit la parella al domicili particular d’un familiar.
Altres detencions
Pel que fa a les detencions per consum o possessió de droga tòxica, el cos va anunciar l’arrest de tres persones. Un divendres a les 20.45 hores, en un local d’oci del Tarter, quan es va detenir un resident que duia 0,7 grams de cocaïna. El mateix dia, a les 23.30 hores, a la frontera del riu Runer, la policia va detenir un turista en possessió de 2,3 grams de cocaïna i 8,4 grams de marihuana. L’endemà, a la frontera del DCNJ de Porta, es va arrestar una turista que portava 0,7 grams de cocaïna i 0,9 grams d’haixix.
El cos també va comunicar set detencions per conduir sota els efectes de l’alcohol. Cinc presentaven taxes d’alcoholèmia d’entre 0,92 i 1,55 grams per litre i un altre, amb una taxa d’1,71 grams per litre i que conduïa tot i tenir el permís suspès.