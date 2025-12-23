REPORTATGE
Plens per Nadal i Cap d’Any
Els restaurants del país encaren les festes amb reserves per Nadal i Cap d’Any gairebé completes i amb menús especials.
Els restaurants del país afronten les festes de Nadal i, especialment, la nit de Cap d’Any amb molt bones perspectives. Les reserves són altes i, en molts casos, ja fa dies que els establiments tenen les taules pràcticament plenes. Tot i que el context continua marcat per l’augment de costos i les dificultats per trobar personal, el sector coincideix a assenyalar que aquestes dates “tornaran a ser de les més fortes de l’any”.
A Unnic Andorra la campanya de sopars d’empresa s’ha allargat durant els mesos de novembre i desembre. En total, s’hi han celebrat uns setanta àpats de Nadal d’empresa, entre dinars i sopars, repartits entre les àrees El Restaurant i Green Box. A més, el 10 de desembre passat van estrenar un nou format adreçat a empreses petites, amb un paquet tancat que incloïa sopar, barra lliure durant l’àpat, actuació en directe, DJ i festa posterior. La proposta va reunir 73 persones i des de l’establiment la qualifiquen d’“èxit”. Pel que fa a la nit de Cap d’Any, a mitjan desembre ja s’havien venut 95 places a El Restaurant, 16 al Red Bar, cinc espais VIP a la discoteca i 263 entrades generals.
El balanç també és positiu a La Sirera, on les previsions per a la nit de Cap d’Any són clares. Actualment, compten amb unes 75 reserves, tot i que la capacitat permet arribar fins a un centenar de comensals, una xifra que confien assolir sense problemes. El restaurant oferirà un menú especial amb tot inclòs per 89 euros i preveu una facturació aproximada d’11.700 euros al llarg de la jornada. Des de la direcció expliquen que habitualment treballen amb grups d’entre 10 i 15 persones i que, tot i ser una nit molt intensa, “la facturació no és gaire més elevada que altres dies forts de l’any”. Per absorbir la demanda, també habilitaran la terrassa.
Al Restaurant Andrea, la nit del 31 de desembre ja està plena. Tot i tenir capacitat per a una cinquantena de persones, han decidit tancar les reserves amb 40 comensals. “És una nit en què tot ha de sortir perfecte i preferim reduir aforament”, expliquen. El menú de Cap d’Any tindrà un preu de 195 euros i constarà de cinc entrants i tres plats principals, amb una proposta especialment copiosa. Després del sopar, hi haurà espectacle i música de dotze de la nit a tres de la matinada per als clients que vulguin allargar la celebració.
Can Manel té les reserves també fa setmanes pràcticament tancades. Els menús dels dies 24 i 25 de desembre tenen un cost de 150 euros, mentre que el de la nit de Cap d’Any s’eleva fins als 195 euros. De mitjana, el restaurant preveu servir unes 60 persones per servei durant aquestes dates. La nit del 31 de desembre també estarà completa tant a la Pizzeria Venècia com al Bare Nostrum, que oferiran un menú especial de Cap d’Any amb preus d’entre 90 i 100 euros, i després la celebració s’allargarà fins ben entrada la matinada, amb festa prevista fins a les tres o quatre.
Al restaurant DEÇ, la situació és una mica diferent, però amb bones perspectives. L’establiment té capacitat per a 40 persones i, de moment, ja té cobert aproximadament el 35% de l’aforament, unes 12 places. Tot i això, des de la direcció asseguren que “cada any s’acaba omplint” i confien que les reserves d’última hora permetran completar la sala. El propietari de L’Arrosseria i L’Antiga Abadia assegurava que també tindran feina el dia 31, ja tenen aproximadament un 70% de les reserves confirmades i confien omplir completament l’aforament, que pot arribar al centenar de persones sumant els dos locals.
Les dades confirmen que els restaurants afronten Nadal i Cap d’Any amb sales plenes, tiquets mitjans elevats i una forta demanda, especialment la nit del 31 de desembre.