ENTREVISTA A MERITXELL COSAN AL PARLEM-NE DE DIARI TV
Necessitat “vital” d’incorporar vuit metges
Cosan nega que s’hagi abaixat el nivell per intentar pal·liar la falta de professionals
La necessitat de metges i les dificultats per trobar-ne fan part del dia a dia de la direcció hospitalària. Es tracta d’una “recerca superactiva”, va descriure Cosan, per contenir una situació que prové d’un històric que “potser no s’ha fet prou èmfasi en la captació de professionals mèdics”, i que arriba en un moment de necessitat de facultatius global “amb la jubilació dels baby boomers arreu d’Europa”. La directora general del SAAS va xifrar en vuit les necessitats “vitals” de facultatius identificades en especialitats com pneumologia, neurologia, cirurgia i ginecologia. En aquesta darrera ja s’han pal·liat i de fet hi ha rècord d’especialistes en un àmbit que també és el de Cosan. “Ara mateix són uns nou ginecòlegs en actiu. Jo vaig tornar a Andorra el 2014 i la xifra és el primer cop que la veig, és un gran pas”, va exposar en declaracions al Parlem-ne, de Diari TV. Ara bé, apunta una derivada que no és única d’aquesta especialistat i que és un altre dels problemes en potència: l’edat dels professionals i la proximitat a jubilar-se o, si més no, a decidir rebaixar l’activitat assistencial. “Tres estan per sobre dels 59 anys”, diu, i a urologia “tenim quatre metges i tres estan per sobre dels 65”.
Per a Cosan, i referint-se al sou que ofereix el SAAS, en l’àmbit purament econòmic el problema de captació no és tant salarial com del cost de la vida, d’habitatge. “Faig personalment aquesta recerca i el sistema impositiu és un plus”, va defensar, comparant la retenció fiscal amb Espanya d’un sou que està al tomb dels 70.000 euros anuals bruts. A més, el conveni col·lectiu (que s’està acabant d’enllestir per a l’entrada en vigor al gener) incorpora una convalidació del pla de carrera de nivell C que també esdevindrà un plus de captació per a metges forans més experimentats. Ara bé, “quan van a buscar habitatges són 2.500 o 3.000 euros de lloguer, que són 12.000 el primer bon dia”, va dir amb referència a les càrregues referents a la fiança inicial. Però va negar que s’estigui abaixant el nivell pel problema per trobar metges. Va explicar que a la recent modificació de la Llei de professions sanitàries el que canvia és que el títol de medicina pot ser expedit fora de la UE, però s’ha d’acreditar haver fet l’especialització en un país comunitari. “El nivell qualitatiu no ha baixat perquè la llei no ens ho permet i està bé que així sigui”, va afirmar.
Les queixes
La responsable hospitalària va demanar explícitament que els pacients vehiculin eventuals queixes pels canals habilitats perquè és el que permet “demanar explicacions, incidir i tenir unes estadístiques internes per veure quins serveis en tenen més i de quin tipus”. Urgències és el que en genera més i la meitat són pel temps d’espera. Però també va admetre que és el que té més activitat i “hi ha casos que evidentment l’atenció ha estat deficitària i hem arribat a un mal diagnòstic”. Situacions que s’avaluen per determinar què ha passat, si s’han fet les proves pertinents, “si s’ha fet tot el que es podria fer d’acord amb el que el pacient referia”. Qüestionada sobre la defunció de la nena de 15 mesos, Cosan va evitar parlar-ne per respecte a la intimitat de la família, però l’expedient està en curs.