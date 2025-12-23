Consell de ministres
Govern destina 711.000 euros al foment de les pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya
Es tracta del segon pagament anual, després dels 1,37 milions d’euros abonats a l’agost
El Govern d'Andorra ha aprovat el segon pagament del 2025 per fomentar les pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya, amb una subvenció de 711.017,53 euros destinada a 93 explotacions. L’ajut cobreix el període de l’1 de juny al 30 de novembre i té com a objectiu impulsar la cria i producció de bestiar mitjançant el pastoralisme, base del model de producció de carn del país, tal com ha explicat el ministre portaveu, Guillem Casal, a la roda de premsa posterior al consell de ministres.
Aquest és el segon pagament anual, després dels 1,37 milions d’euros abonats a l’agost per al període desembre 2024 - maig 2025. En total, el sector ramader ha rebut 2.084.419,15 euros aquest 2025, un 6,25 % més que l’any anterior.
Aprovat el nou Pla general de comptabilitat
El consell de ministres ha aprovat el nou Pla general de comptabilitat, que reordena la presentació telemàtica dels comptes anuals per separar clarament la informació comptable, fiscal i estadística. Els ajustos, acordats amb el Col·legi d’Economistes i la Cambra de Comerç, no modifiquen el contingut del Pla però milloren la gestió i la comprensió de les dades.
El nou Pla serà aplicable als exercicis iniciats a partir de l’1 de gener del 2025 i obligatori des del 2026. El Govern d'Andorra també ha aprovat els nous models de formularis i ha modificat els reglaments dels registres mercantils per facilitar-ne la tramitació electrònica.
Creació de l’Institut Universitari de Recerca en Salut
El consell de ministres ha aprovat la continuïtat del projecte per crear l’Institut Universitari de Recerca en Salut (IURS), adscrit a la Universitat d’Andorra, i ha deixat sense efecte l’actual Laboratori Nacional d’Epidemiologia (LNE), creat el 2020 durant la pandèmia.
El nou institut neix amb la voluntat de ser el centre de referència en recerca en salut al país, combinant l’àmbit acadèmic i la recerca aplicada a les necessitats del sistema sanitari i de la població. L’IURS promourà la formació, la transferència de coneixement i la col·laboració entre sectors públics i privats.
Andorra ratificarà el PIDESC
El Govern d'Andorra ha aprovat avui la ratificació del Pacte Internacional relatiu als Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC), adoptat per l’ONU el 1966. El text reconeix drets com el treball digne, la seguretat social, la salut, l’educació o el dret a participar en la vida cultural.
Andorra ja contempla aquests drets en el seu ordenament jurídic, però amb la ratificació formalitza el seu compromís internacional en matèria de drets humans de segona generació.
El pacte serà tramès al Consell General per a la seva aprovació i als coprínceps per a informació. Entrarà en vigor tres mesos després del dipòsit oficial. A més, Andorra haurà de presentar informes periòdics davant el Comitè corresponent, que podrà emetre recomanacions no vinculants.