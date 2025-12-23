PROTESTA RAMADERA
Els pagesos de l’Arieja aixequen el bloqueig viari a la rotonda de Tarascó
Mobilitat va informar ahir a la tarda que la carretera RN-20 ja es troba oberta i que no hi ha cap bloqueig a la rotonda de Tarascó, només restricció de vehicles de més de 19 tones a causa de la meteorologia adversa durant la jornada d’ahir. Per tant, es va anunciar el restabliment de la normalitat a l’accés al Principat pel Pas de la Casa a través de la carretera que enllaça amb França després de les manifestacions pageses dels últims dies.
L’aixecament va posar fi a un tall que ha durat 10 dies i que, sumat al bloqueig d’Ur, aixecat dissabte, va provocar que els carrers del Pas es quedessin buits durant el cap de setmana passat. El Govern va mostrar la seva màxima preocupació per la situació, amb la proximitat de les dates nadalenques i la importància del comerç per a la supervivència i dinamització de la localitat.