Aprenentatge
Els estudiants d'FP d'electricitat de la Massana visiten una estació transformadora de FEDA
Entre els elements que han despertat més interès hi ha el transformador trifàsic, el soterrament de la mitjana tensió i la sala de bateries
Un grup d’estudiants del Centre de Formació Professional de la Massana, que cursen formació professional en l’àmbit elèctric, han tingut l’oportunitat de conèixer de prop una de les instal·lacions estratègiques del sistema elèctric del país en el marc d’una visita formativa.
La visita ha estat conduïda pel cap d’Explotació de FEDA, Domenec Torra, que ha explicat als alumnes el funcionament de l’estació transformadora (ETR), en servei des del 2023 i que es troba a la Gonarda, a Escaldes-Engrodany, així com el seu paper clau en la distribució elèctrica a les valls del nord. Durant la sessió, els estudiants han pogut aprofundir en aspectes tècnics i operatius de la instal·lació.
Entre els elements que han despertat més interès hi ha el transformador trifàsic, el soterrament de la mitjana tensió i la sala de bateries, components essencials per garantir la seguretat, l’eficiència i la continuïtat del subministrament. Aquesta iniciativa reforça l’aprenentatge pràctic dels alumnes i contribueix a apropar el sector energètic a les futures generacions de professionals.