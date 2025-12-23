Solidaritat
Connectand entrega 1.000 quilos d'aliments a la Creu Roja
L'acció beneficiarà a 79 famílies del país
El programa de voluntariat corporatiu Connectand, impulsat per Creand, SETAP365 i Caldea, ha fet entrega aquesta setmana de 1.000 quilos d’aliments a la Botiga Solidària de la Creu Roja. La donació s’ha recollit en el marc de la Campanya Solidària de Nadal gràcies a la implicació dels empleats de les tres empreses i beneficiarà 79 famílies del país, un total de 141 persones.
L’acció s’inscriu dins el pla d’activitats socials del programa, que també ha col·laborat amb residències i centres de dia organitzant tallers nadalencs i participant en els dinars de Nadal.