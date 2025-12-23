Consell de comú
El comú d'Escaldes aprova un pressupost de 46,5 milions de cara al 2026
L’habitatge i les inversions marquen una partida amb superàvit i deute zero
El consell de Comú celebrat aquesta tarda ha aprovat el pressupost per a l’exercici 2026, que ascendeix a 46,5 milions d’euros i permetrà impulsar inversions rellevants per a la parròquia tot mantenint unes finances sanejades. El cònsol menor, Quim Dolsa, ha destacat com a principal novetat la incorporació d’una dotació pressupostària de gairebé un milió d’euros destinada a pal·liar la problemàtica de l’habitatge, una de les principals preocupacions de la ciutadania.
Aquesta partida, distribuïda en tres línies diferents, servirà per desplegar accions que es concretaran en les comissions de treball, amb la voluntat d’ajudar tant llogaters com propietaris a fomentar lloguers a preus assequibles. Entre les mesures que es valoren hi ha actuar com a intermediari i garant del cobrament dels lloguers, oferir ajudes a la rehabilitació d’habitatges a canvi que es destinin al lloguer assequible, modificar la fiscalitat comunal amb aquest objectiu o incrementar les ajudes directes al lloguer. Dolsa ha remarcat que es tracta de propostes obertes que es podran ampliar si és necessari.
Pel que fa a les inversions, el pressupost preveu 13,4 milions d’euros per a projectes com la reforma de la plaça Coprínceps i la plaça del Parc de la Mola, millores a l’aparcament de Caldea, actuacions a la borda Ton d’en Quim a la Vall del Madriu, la remodelació del passeig del riu a l’alçada de l’Arxiu Històric, així com els treballs als locals de l’avinguda del Fener, millores al cementiri de la Plana, el nou reg de l’Obac, la separativa d’aigües o l’ascensor de Fiter i Rossell/Vilars, entre d’altres. També s’hi inclouen projectes com el pla especial de Can Noguer i Sant Romà, iniciatives de mobilitat com el Bus Unió i programes d’acció social i culturals com el Festival de Jazz o el Caldes Festival.
En l’àmbit financer, el pressupost reflecteix la bona salut econòmica del comú, amb un endeutament actual zero. Tot i això, s’ha previst un possible endeutament màxim de 4 milions d’euros per prudència, una opció que, segons Dolsa, mai no ha calgut utilitzar. Pel que fa als ingressos, es manté la previsió procedent dels aparcaments, amb el ple rendiment dels pàrquings de l’Església i del Falgueró, mentre que els ingressos de l’impost de la construcció baixaran respecte al 2025 a causa de la revisió del POUP.
Durant la sessió també s’ha aprovat l’execució pressupostària del tercer trimestre del 2025, que es tanca amb un superàvit de 5,2 milions d’euros, fruit d’uns ingressos de 31,3 milions i unes despeses de 26 milions a 30 de setembre. A més, s’han adjudicat diverses obres, com la reforma de les façanes del Prat del Roure: 324.447,78 euros i la construcció i acabats dels locals de l’avinguda del Fener: 1,3 milions d’euros, que es destinaran a serveis comunals. Finalment, el consell ha aprovat el calendari de festius del 2026, una actualització de la graella salarial per equiparar sous amb altres corporacions i una modificació de l’ordinació de la funció pública per regular la recuperació de les hores extraordinàries.