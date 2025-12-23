CALDEA
Caldea tanca el 2025 amb una facturació rècord de 25 milions
El termolúdic registra 3,4 milions de beneficis i 425.000 visitants
Caldea tancarà el 2025 amb un resultat net positiu pròxim als 3,4 milions d’euros, més del doble que l’any anterior, i un ebitda que s’aproparà als set milions. Amb una previsió de 425.000 visitants –un increment del 8% respecte del 2024–, el centre termal estima una facturació rècord de 25,5 milions, un 14% més. Aquestes xifres, segons va assenyalar ahir el termolúdic en una nota de premsa, confirmen “la consolidació d’una tendència de creixement sostingut i situen l’equipament en una posició de màxima solidesa financera”.
L’impuls principal prové d’una combinació d’augment de vendes a l’spa, millora del tiquet mitjà i bona evolució dels negocis complementaris. En destaca especialment la restauració, que creix prop d’un 18%, i el club esportiu, que ja representa el 17,5% dels ingressos. A tot plegat, s’hi afegeix una gestió estricta de la despesa que ha contribuït de manera decisiva a la millora dels resultats.
Els beneficis previstos per enguany doblen els aconseguits el 2024
En paral·lel, l’empresa avança en el seu pla estratègic de transformació, que inclou el reposicionament de marca, digitalització, reformes estructurals i la construcció d’un hotel a la torre, amb obertura prevista per al 2026. Sense desviacions en el calendari d’inversions, els resultats d’aquest exercici confirmen la robustesa del projecte i permeten a Caldea encarar el futur amb optimisme.