Baró vol eliminar la confidencialitat de les dades financeres per als consellers generals
El president del PS ha presentat esmenes a la llei de recuperació i resolució d’entitats bancàries i d’empreses d’inversió
El conseller general socialdemòcrata, Pere Baró, ha presentat esmenes a la llei de recuperació i resolució d’entitats bancàries i d’empreses d’inversió per assegurar que els consellers generals puguin accedir a informació classificada de l’AFA i l’AREB.
Baró proposa que el caràcter reservat de les dades d’aquests organismes no s’apliqui als parlamentaris quan actuen dins les seves funcions, i inclou també una modificació similar a la llei de l’Institut Nacional Andorrà de Finances.
El president del PS defensa que limitar aquest accés "obstaculitza el control parlamentari i contradiu el principi de separació de poders". Segons Baró, l’accés a la informació és essencial perquè el Consell General pugui exercir amb rigor la seva funció de control sobre el Govern d'Andorra i els ens que en depenen. Considera que les actuals limitacions per motius de reserva o secret exclouen de facto determinades matèries del control parlamentari, cosa que veu incompatible "amb un sistema democràtic transparent i amb la separació de poders".