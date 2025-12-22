HABITATGE
La Unió Sindical torna a rebutjar la política de vivenda del Govern
L’USdA va denunciar ahir que el Govern hagi fet pública la proposta de llei d’arrendaments per al període 2027-2030 abans de debatre-la al Consell Econòmic i Social (CES), que es reuneix avui. El sindicat considera que aquesta actuació desvirtua el paper de l’òrgan, menysté els agents socials i impedeix un debat rigorós. L’USdA també rebutja les polítiques d’habitatge del Govern, que qualifica de neoliberals i orientades a protegir els grans tenidors, alhora que critica la manca de mesures per garantir el poder adquisitiu dels treballadors. El sindicat reclama un canvi profund que posi al centre els drets socials, el dret a l’habitatge i la cohesió social del país.