Una tercera part dels residents a Andorra tenia l’any passat estudis universitaris
El país es troba per sota d’Espanya i França quant a població amb educació superior
Un terç de la població d’Andorra, concretament el 33,5%, ha assolit una titulació d’ensenyament superior l’any 2024, segons el darrer informe Indicadors de l’educació. Any 2024, publicat pel departament d’Estadística. Aquesta dada representa un augment de tres punts percentuals respecte al 2023 i confirma la tendència creixent en el nivell formatiu del país.
Aquest increment s’ha vist acompanyat d’una reducció del percentatge de persones amb estudis bàsics o sense titulació. El 2024, el 9,5% de la població declarava no tenir estudis o haver cursat només educació preescolar o primària incompleta, i l’11,2% havia completat tan sols els estudis primaris. Així, el 42,6% de la població continua tenint una formació inferior a la secundària, mentre que el 57,3% l’ha superada. Tot plegat reflecteix una millora progressiva en la formació acadèmica de la ciutadania.
Graus universitaris
Dins el bloc de l’ensenyament superior, destaca el creixement dels graus universitaris de 240 crèdits (diplomatures), que han passat de l’11,8% al 15,3%. També ha augmentat una mica el percentatge de persones amb doctorat (del 0,5% al 0,6%), mentre que els titulats amb màsters o llicenciatures superiors han disminuït lleugerament i s’ha situat en l’11,2%. El grup amb formació de grau superior de Formació Professional representa un 6,4%.
Tot i aquest avenç intern, Andorra es manté per sota dels seus veïns pel que fa a la proporció global de població amb estudis superiors. A Espanya, el 42,2% de la població entre 25 i 64 anys tenia estudis universitaris el 2023, segons dades de l’INE. A França, segons l’INSEE, aquest percentatge era del 44%. Malgrat això, hi ha indicadors que situen Andorra en una bona trajectòria de futur: en el segment dels 30 als 34 anys, el 59% dels andorrans tenen estudis superiors finalitzats, una xifra molt superior a la mitjana de la Unió Europea, que és del 43,5%.
Aquestes dades posen de manifest una millora sostinguda del nivell educatiu al país, especialment entre les generacions més joves. La consolidació d’aquesta tendència pot permetre que Andorra s’acosti progressivament als estàndards formatius dels estats veïns i reforci el seu capital humà en els propers anys, un factor clau per a la competitivitat i el desenvolupament sostenible del Principat.