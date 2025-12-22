Salut
Somveïns demana que la televisió de l'hospital sigui gratuïta
Es queixen que des del centre ofereixin diverses tarifes "com si fos un hotel" i que la sanitat pública "no ha de buscar fer negoci"
"Fins i tot per Nadal, en aquestes dates tan especials en què tothom s’omple la boca amb paraules com solidaritat, generositat, felicitat o gratitud, si tens problemes de salut i t’has de quedar ingressat a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell hauràs de passar per caixa per poder gaudir d’un servei tan elemental avui en dia com la televisió". Així de contundent s'ha mostrat aquest dilluns la Somveïns -la plataforma constituïda com a partit polític a mitjans de 2024- davant el pagament del servei de televisió al centre hospitalari.
Mitjançant un comunicat, la formació critica que el servei de televisió de l'hospital ofereix diferents tarifes, "com si fos un hotel", i mostren el seu rebuig davant del fet "que es faci negoci amb un servei que ajuda que aquells que per motius de salut s’han de quedar ingressats en un hospital públic, no es trobin tan sols i passin en millors condicions la seva estada obligatòria". En aquest sentit, denuncien que els pacients hagin de pagar 6,17 euros per un dia, 14,39 euros per tres dies o 30,84 euros per set dies.
Des de Somveïns apunten que "la sanitat pública no ha de buscar fer negoci internalitzat la gestió d’un servei a l’usuari tan essencial", ja que això "ens sembla poc ètic" i, per tant, demanen "a qui correspongui del SAAS que es recuperi la gratuïtat del visionat de televisió per tots els usuaris i es deixi sense efecte l'externalització de la gestió".
A tal efecte, han demanat l’empara del raonador del ciutadà, Xavier Cañada, per tal que aquesta situació deixi de produir-se i que es pugui gaudir del visionat de televisió gratuïtament.