El síndic defensa l’estabilitat de les institucions i que siguin útils pels ciutadans

Ensenyat remarca que “han estat estables perquè han sabut ser útils”

El síndic general i els consellers a Casa de la Vall.

El síndic general i els consellers a Casa de la Vall.

El discurs del síndic general, Carles Ensenyat, durant la sessió tradicional de Sant Tomàs al Consell General ha servit per fer una crida a l’estabilitat institucional del país. Ensenyat ha remarcat que “l’estabilitat és un dels valors més preuats d’Andorra” i que és una condició “necessària” perquè les institucions puguin ser “útils, previsibles i al servei de la ciutadania”.

El síndic general, Carles Ensenyat, durant el discurs de la sessió de Sant Tomàs.

El síndic general, Carles Ensenyat, durant el discurs de la sessió de Sant Tomàs.

El síndic ha subratllat també que les institucions han estat estables precisament perquè han estat capaces de ser útils. Una relació que, segons ha afirmat, es mantindrà si continuen lligades a la realitat del país i a “les necessitats i les expectatives” que hi diposita la ciutadania.

El Govern amb els síndics generals i els consellers a la tradicional fotografia a les escales de Casa de la Vall.

El Govern amb els síndics generals i els consellers a la tradicional fotografia a les escales de Casa de la Vall.

