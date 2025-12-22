Consell General
El síndic defensa l’estabilitat de les institucions i que siguin útils pels ciutadans
Ensenyat remarca que “han estat estables perquè han sabut ser útils”
El discurs del síndic general, Carles Ensenyat, durant la sessió tradicional de Sant Tomàs al Consell General ha servit per fer una crida a l’estabilitat institucional del país. Ensenyat ha remarcat que “l’estabilitat és un dels valors més preuats d’Andorra” i que és una condició “necessària” perquè les institucions puguin ser “útils, previsibles i al servei de la ciutadania”.
El síndic ha subratllat també que les institucions han estat estables precisament perquè han estat capaces de ser útils. Una relació que, segons ha afirmat, es mantindrà si continuen lligades a la realitat del país i a “les necessitats i les expectatives” que hi diposita la ciutadania.