PORTESTES A L'ARIEJA I LA CERDANYA
Sense turistes al Pas pel bloqueig ramader
Els comerciants denuncien facturacions mínimes davant la caiguda dels visitants francesos
Els comerciants del Pas de la Casa van fer un balanç “molt negatiu” del cap de setmana, marcat per una caiguda generalitzada de l’activitat i de la facturació a causa de l’absència de turistes francesos, principal mercat del nucli. Els talls de carreteres a França, derivats de les protestes dels ramaders, van dificultar l’accés al poble, fet que va provocar anul·lacions massives i una afluència mínima en uns dies que habitualment concentren el volum més alt de clients.
Els estancs van ser dels més afectats i van qualificar el cap de setmana de “molt complicat”, amb facturacions mínimes. Un dels comerços va indicar que la caixa va ser d’uns 200 euros, quan en un cap de setmana normal s’acostuma a arribar als 2.000. Els responsables d’aquests establiments van denunciar que als problemes estructurals derivats del contraban s’hi havia afegit ara el bloqueig de les carreteres, fet que havia agreujat encara més la situació, i van lamentar sentir-se “desemparats” per part del Govern. “Així no es pot treballar”, van assegurar.
Des de la restauració es va explicar que més del 50% de les reserves van ser anul·lades, fet que va paralitzar pràcticament el negoci. Les botigues de roba van registrar fins a un 30% menys de clientela de l’habitual, mentre que altres establiments van assegurar que la pèrdua havia estat encara més acusada, amb davallades de fins al 70% en el nombre de clients. Els supermercats també van notar la menor afluència, tot i que van resistir millor gràcies a la clientela local i a la venda de productes de primera necessitat.
Els comerciants van expressar preocupació per la situació viscuda aquest cap de setmana. Tot i això, van mostrar esperança que la situació millori quan s’obrin les carreteres i l’afluència de clients torni a la normalitat.