Prevenció

Protecció Civil forma 960 alumnes perquè sàpiguen com actuar en casos de risc

Es tracta d'una inicitiva que va començar a inici de curs i que va concloure dijous passat amb els estudiants de l'escola Mare Janer

Alumnes d'una escola, rebent la formació de Protecció Civil.

Alumnes d'una escola, rebent la formació de Protecció Civil.Protecció Civil

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Protecció Civil ha format un total de 960 alumnes de tots els sistemes educatius presents a Andorra des de l'inici de curs -mes de setembre- en matèria de riscos naturals i autoprotecció, amb l'objectiu de dotar d'eines pràctiques als nens que els permetin saber com actuar en casos de risc i reforça la prevenció. La formació va concloure el passat dijous al Col·legi Mare Janer. Així ho ha anunciat l'entitat en una piulada a través del compte d'X. 

Tot i que els tallers en aquesta matèria en específic, s'hagin acabat, entitats com la Creu Roja d'Andorra o els bombers, continuen impartint formacions a les escoles del país en primers auxilis i equip de primera intervenció en cas d'incendi.

Protecció Civil, també ha aprofitat la xarxa social per agrair la implicació total de tots els centres educatius, equips docents i alumnat per haver fet possible aquesta iniciativa. 

tracking