Prevenció
Protecció Civil forma 960 alumnes perquè sàpiguen com actuar en casos de risc
Es tracta d'una inicitiva que va començar a inici de curs i que va concloure dijous passat amb els estudiants de l'escola Mare Janer
Protecció Civil ha format un total de 960 alumnes de tots els sistemes educatius presents a Andorra des de l'inici de curs -mes de setembre- en matèria de riscos naturals i autoprotecció, amb l'objectiu de dotar d'eines pràctiques als nens que els permetin saber com actuar en casos de risc i reforça la prevenció. La formació va concloure el passat dijous al Col·legi Mare Janer. Així ho ha anunciat l'entitat en una piulada a través del compte d'X.
Tot i que els tallers en aquesta matèria en específic, s'hagin acabat, entitats com la Creu Roja d'Andorra o els bombers, continuen impartint formacions a les escoles del país en primers auxilis i equip de primera intervenció en cas d'incendi.
Protecció Civil, també ha aprofitat la xarxa social per agrair la implicació total de tots els centres educatius, equips docents i alumnat per haver fet possible aquesta iniciativa.