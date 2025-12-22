Solidaritat
Una iniciativa solidària recapta més de 10.000 euros per a GosSOS
Els diners han estat recaptats per Solita Mora Sagués i els convidats a un aniversari
Una iniciativa solidària ha aconseguit recaptar 15.278,95 euros per ajudar gossos i gats sense llar, dels quals 10.000 aniran destinats a l'entitat GosSOS i la resta a una altre entitat protectora de gats d'Andorra. Els diners han estat recaptats per Solita Mora Sagués, que amb motiu del seu aniversari va proposar als seus convidats substituir els regals habituals per una aportació solidària destinada a protectores d’animals del país. Solita Mora ha volgut expressar el seu agraïment sincer a totes les persones que han col·laborat, destacant que aquesta acció no hauria estat possible sense la seva implicació i sensibilitat envers el benestar animal.