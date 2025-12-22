Cultura
Govern concedeix 15.000 euros al Museu de la Miniatura
L’ajuda s’emmarca en el programa de suport als espais privats de difusió cultural i turística del país
El Govern d'Andorra ha aprovat l’atorgament d’una ajuda financera de 15.000 euros al Museu de la Miniatura, situat a Ordino, en el marc del programa de subvencions als espais privats de difusió cultural i turística impulsat pel ministeri de Cultura, Joventut i Esports.
El programa té com a objectiu donar suport a centres privats que gestionin col·leccions d’interès cultural, amb la finalitat de millorar i mantenir les instal·lacions, reforçar la visibilitat de les seves col·leccions, desenvolupar programes d’activitats i incrementar la col·laboració amb la Taula de Museus. A més, es busca potenciar l’atractiu cultural i turístic d’aquests equipaments com a part de l’oferta diversa del país.
El Museu de la Miniatura, com altres espais privats similars, juga un paper clau en la conservació i difusió del patrimoni cultural, però sovint es troba amb dificultats per assumir els costos de manteniment, promoció i atracció de visitants, segons informe el Govern. Per aquest motiu, l'executiu vol contribuir a garantir-ne la sostenibilitat i fomentar la seva projecció com a actiu turístic i cultural rellevant.