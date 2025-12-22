Successos
Fuita d'oxigen a l'hospital de la Seu d'Urgell
Els bombers remarquen que no té cap incidència sobre el centre sanitari
Una dotació dels bombers de la Generalitat s'ha hagut de desplaçar aquesta tarda a la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell després de rebre l'alerta d'un escapament d'oxigen. Segons han explicat des del cos, s'ha produït una fuita en una canalització mentre s'estava fent un trasbalsament d'oxigen.
Els bombers remarquen, però, que la fuita no té cap incidència sobre l'hospital, ja que l'escapament de gas ha tingut lloc al carrer, tot just a l'entrada de la instal·lació.
El succés, però, ha generat sorpresa entre els veïns, que han vist com no parava d'omplir-se el carrer de gas blanc. Com a mesura preventiva, s'ha precintat la zona per evitar el trànsit de vianants fins que es pugui reconduir l'oxigen perdut.