Temporal
Fase groga a partir de la Massana i Meritxell
Els equipaments són necessaris per accedir a França
La neu ha caigut amb intensitat durant les últimes hores a Andorra i complica els desplaçaments per bona part de la xarxa viària. Mobilitat ha activat la fase groga per la General 2 a partir de Meritxell en sentit nord i per la General 3 des de la Massana en sentit nord, el que obliga a circular amb equipaments de rodes d'hivern o cadenes a tots els vehicles.
Els equipaments són necessaris també per accedir a França des del Pas de la Casa.
La previsió de Meteorologia és que la nevada es mantingui fins al migdia a tot el Principat i que les precipitacions vagin pujant fins als 1.100 metres a la tarda. El servei informa aquest matí que les nevades generalitzades han deixat acumulacions de 10 centímetres per sobre de 1.500 metres.
Meteorologia manté activat des de les sis del matí i fins a les sis de la tarda l'avís taronja per la nevada a tot Andorra que es preveia podria acumular 30 centímetres a 1.000 metres i de fins a 40 centímetres per sobre dels 1.500 metres. L'avís és groc per la possibilitat que es puguin produir allaus a tot el país fins a la mitjanit de demà dimarts.
NACIONAL
Meteorologia activa fins a la tarda l’avís taronja per un episodi de neu
Redacció
Notícia pendent d'actualització