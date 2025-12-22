PARTICIPARÀ AVUI EN ELS ACTES DE SANT TOMÀS
Estrena del representant de Macron
Espot va rebre ahir Georges-François Leclerc en la primera visita oficial a Andorra
El cap de Govern, Xavier Espot, va rebre ahir al vespre el nou representant del Copríncep francès, Georges-François Leclerc, en la seva primera visita oficial a Andorra. Leclerc, que substitueix Patrice Faure, ha assumit recentment el càrrec i participarà avui en els actes de Sant Tomàs al Consell General. Durant la trobada institucional, Espot li va lliurar el pin del Govern i una edició especial del Manual Digest com a mostra de benvinguda.
Aquesta primera visita permetrà al representant del Copríncep conèixer les autoritats andorranes i reforçar els vincles entre Andorra i França. Amb una dilatada trajectòria en l’administració pública, Leclerc ha estat prefecte de diverses regions franceses, com la Provença-Alps-Costa Blava o els Alts de França, i ha ocupat càrrecs de responsabilitat com a director de gabinet en diversos ministeris i de la presidència de la República. La seva experiència en gestió territorial, seguretat i polítiques públiques l’avala dins la funció pública francesa.