Llengua pròpia
Els exàmens de català de nivell A2 se celebraran el 6 de febrer
La resta de proves es duran a terme el 23 de gener
El departament de Política Lingüística ha anunciat una modificació en el calendari dels exàmens oficials de català. Tot i que les proves dels nivells A1, B1, B2 i C1 es mantindran el divendres 23 i dissabte 24 de gener, tal com estava previst inicialment, l’examen del nivell A2 es trasllada al divendres 6 de febrer.
El canvi s’ha acordat davant l’increment del nombre total de sol·licituds per presentar-se als exàmens, que enguany ha arribat a les 930 persones, superant amb escreix les 740 registrades el gener de l’any passat. Segons el departament, la modificació permet garantir una atenció òptima a totes les persones examinandes.
Els exàmens del nivell A2 es dividiran en dos blocs. El Bloc 1, que inclou les proves de comprensió oral, comprensió lectora i expressió i interacció escrites, es durà a terme de les 11 a les 12.35 hores al Centre d’Exàmens de Sant Julià de Lòria. Pel que fa al Bloc 2, dedicat a l’expressió i interacció orals, es farà també al mateix centre i a l’hora assignada individualment a cada candidat.