Arrestos
Detingut un turista de 28 anys per causar aldarulls i insultar agents en un local d’oci nocturn
Se l'acusa d'un delicte contra la funció pública i contra l'honor
La policia d'Andorra va detenir la matinada de dissabte, cap a la 1.40 hores, un turista de 28 anys en un local d’oci nocturn d’Andorra la Vella, després que fos requerit per causar aldarulls a l’interior de l’establiment. Segons informa la policia en el comunicat, l’home es va negar a identificar-se quan va ser controlat per la patrulla i va reaccionar de manera desproporcionada envers els agents, a més d’injuriar-los greument.
Davant d’aquests fets, els agents van procedir a la seva detenció com a presumpte autor de delictes contra la funció pública i contra l’honor. L’actuació policial va permetre restablir l’ordre al local i evitar que la situació anés a més.