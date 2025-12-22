Successos
Detinguts un home i una dona per agredir les parelles
Els dos agresors eren turistes i se'ls acusa d'un delicte contra la integritat física i moral
La policia d'Andorra va arrestar aquest cap de setmana dues persones per dos delictes contra la integritat física i moral. La primera agressió es va produir en un hotel de la capital del país, a les 9 del matí de divendres quan una turista de 37 anys va pegar l'exparella davant la filla menor. Tots tres havien viatjat junts al Principat.
El segon cas va tenir lloc la mitjanit de diumenge a Escaldes-Engordany, quan la policia va detenir un turista de 29 anys per agredir la parella al domicili particular d'un familiar.