Trobada episcopal
El Copríncep episcopal rep el representant personal del Copríncep francès
Ambdós han intercanviat impressions sobre l'actualitat d'Andorra
El Bisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, Mons. Josep-Lluís Serrano, ha rebut aquest dilluns 22 de desembre al Palau Episcopal el representant personal del Copríncep francès al Principat, M. I. Sr. Georges-François Leclerc. La trobada s’ha desenvolupat en un clima cordial i ha permès intercanviar impressions sobre l’actualitat del país.
A la reunió també hi han participat el representant del Copríncep Episcopal, M. I. Sr. Eduard Ibáñez; la secretària general dels serveis del Copríncep, Conxita Garcia Moyano; i el director de gabinet del Copríncep francès, M. I. Sr. Robert Mauri, reforçant així el diàleg institucional entre ambdues representacions.
La trobada s’emmarca en les relacions habituals de coordinació i cooperació entre els Coprínceps i els seus respectius representants, i contribueix a mantenir un contacte permanent sobre les qüestions d’interès per al Principat d’Andorra.