Conducció temerària
Controlat un jove de 24 anys per conduir amb una taxa d'alcoholèmia de 2,38
A més, un d'ells també va ser detingut per circular amb el paermís de conduir suspès
La policia d'Andorra ha detingut els darrers dies set homes per conduir sota els efectes de l'alcohol. Cinc dels quals, tenen entre 33 i 52 anys i amb taxes d'entre 0,92 i 1,55 grams per litre en sang. La taxa més elevada la va registrar un resident de 24 anys: 2,38 g/l.
Per últim, també va ser arrestat un resident de 54 anys amb una taxa d'1,71, a més de per cometre un delicte contra l'administració de justícia per trencar una condemna judicial, ja que tenia el permís de conduir suspès.