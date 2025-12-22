Seguretat
El comú d'Andorra la Vella instal·la 15 càmeres a l'aparcament Centre Ciutat
L'objectiu és reforçar la seguretat i millorar el control de les instal·lacions
El comú d’Andorra la Vella ha instal·lat quinze noves càmeres de videovigilància a l’aparcament Centre Ciutat amb l’objectiu de reforçar la seguretat, millorar el control de les instal·lacions i optimitzar la gestió diària de l’equipament. Amb aquesta actuació, el pàrquing compta ara amb un total de 45 càmeres distribuïdes entre les nou plantes de l’edifici.
Els nous dispositius s’han col·locat tant a la zona d’estacionament com als punts d’entrada i sortida, i permeten controlar els moviments de vehicles i vianants, identificar els fluxos d’accés i facilitar la supervisió en temps real de les places de rotació i d’abonats. El senyal es transmet directament a les sales de control dels serveis d’Aparcaments i de Circulació.
El conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, ha remarcat que aquesta ampliació respon a la voluntat comunal de “garantir espais més segurs i més ben gestionats, tant per als usuaris habituals com per a les persones que hi accedeixen de manera puntual”. Surana també ha destacat que la monitorització permanent permet actuar amb més rapidesa davant qualsevol incidència i optimitzar la feina dels agents de circulació, ja que es redueixen les rondes presencials.
La cobertura del sistema de videovigilància inclou l’entrada de la planta zero a Prat de la Creu, l’accés a la plaça del Poble i la zona dels caixers de pagament. Paral·lelament, el Centre de Congressos, vinculat al mateix aparcament, ja disposa d’onze càmeres més distribuïdes per les instal·lacions.
La iniciativa forma part del pla d’actuació de la recentment creada Unitat de Seguretat Comunal, integrada al Servei de Circulació, i també busca prevenir actes incívics i reforçar la protecció dels vehicles estacionats en un espai d’alta rotació i ubicat en ple centre de la parròquia.