REPORTATGE
Casa de la Vall es posa al dia
L’antic parlament culmina la seva “actualització” i obre les portes al públic incorporant millores estètiques sense perdre l’essència històrica.
La Casa de la Vall va presentar ahir el resultat de la reforma iniciada el mes d’abril, una intervenció que ha permès posar al dia un dels edificis institucionals més emblemàtics del país sense perdre el valor històric. Tot i que encara resten pendents algunes fases, la seu històrica del Consell General reobrirà al públic a partir de demà dimarts, 23 de desembre, fins al Dia de la Constitució, el 14 de març.
“L’hemicicle explica la realitat política, era necessari adequar-lo a la composició institucional”
L’arquitecte del projecte, Enric Dilmé, va explicar que l’actuació s’ha centrat a “adaptar l’edifici als temps actuals”, amb la renovació de totes les instal·lacions i amb una reordenació dels espais d’accés. També va destacar l’ús de materials nobles com el roure i els arrebossats de calç per millorar la qualitat dels espais. “S’ha volgut tornar a l’essència de la Casa de la Vall i retirar elements que no li corresponien”, va remarcar. També s’ha instal·lat un ascensor i una rampa per garantir l’accés a persones amb diversitat funcional.
Un dels espais amb més canvis ha estat l’hemicicle. El síndic general, Carles Ensenyat, va remarcar que es tracta de “la part que explica la realitat política del país” i que era necessari adequar-lo a l’actual composició institucional. En aquest sentit, va assenyalar que la nova taula del Govern reflecteix millor un executiu format per dotze ministres i el cap de Govern, superant una provisionalitat que es mantenia des dels anys vuitanta. Ensenyat també va subratllar la millora de les instal·lacions tècniques i de l’acústica, fet que permetrà que l’hemicicle pugui funcionar com a sala parlamentària de reserva. “Ara en tenim dues i podem fer un Consell perfectament aquí”, va afirmar.
“L’hem adaptat als temps actuals, amb essència i retirant elements que no corresponien”
El supervisor de l’obra, Eudald Guillamet, va posar l’accent en el “gran canvi estètic” aconseguit amb l’ús de morters tradicionals de calç, que han transformat l’aspecte interior de l’edifici. Guillamet va destacar la “renovació integral de les instal·lacions i la millora de la seguretat”. Tot i la reobertura, encara resten pendents la rehabilitació exterior i la museïtzació de la segona planta, que servirà per contextualitzar la història institucional del país.