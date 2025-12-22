Balanç anual
Caldea guanyarà 3,4 milions aquest any, el doble que el 2024
A més, el balneari estima que haurà rebut uns 425.000 clients, un 8% més que l'any passat
Caldea preveu tancar el 2025 amb uns resultats extraordinaris, amb un benefici net proper als 3,4 milions d’euros, més del doble que l’any anterior, i un EBITDA d’uns 7 milions d’euros. El centre d’oci termal estima que al llarg de l’exercici haurà rebut 425.000 clients, prop d’un 8% més que el 2024, i haurà assolit una facturació de 25,5 milions d’euros, un increment del 14%, xifres que consoliden la tendència de creixement sostingut dels darrers anys.
L’augment de la facturació s’ha sustentat principalment en una major venda d’entrades a l’spa, la millora del tiquet mitjà i la bona evolució dels negocis complementaris. En aquest sentit, destaca especialment el creixement de la restauració, amb un augment proper al 18% respecte de l’any anterior, així com el club esportiu orientat a residents, que ja aporta el 17,5% dels ingressos totals de la companyia. A aquests factors s’hi afegeix un control rigorós de la despesa, que ha estat clau per a la millora del resultat final.
Paral·lelament inclou el reposicionament de la marca, una aposta decidida per la digitalització, la modernització de l’edifici i la construcció d’un hotel a la torre, amb obertura prevista a finals del 2026. El pla d’inversions s’està executant segons el calendari previst, i els resultats del 2025 confirmen la solidesa del projecte i permeten a Caldea encarar el futur amb confiança i optimisme.