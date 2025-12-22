Cos d'emergències
Bombers estrena un camió de 460.000 euros pel parc de la Massana
El vehicle polivalent substitueix una unitat amb 30 anys d’antiguitat i forma part del pla de renovació de la flota
El cos de bombers ha invertit 460.000 euros en l’adquisició d’un nou camió contra incendis, que s’ha incorporat aquest mes de desembre al parc de la Massana. Aquesta actuació s’emmarca en el pla de renovació de la flota del servei, amb l’objectiu de substituir els vehicles més antics per unitats més modernes, eficients i sostenibles.
El nou camió substitueix una autobomba amb tres dècades de servei i destaca per la seva polivalència. Es tracta d’un model BUP (Bomba Urbana Pesant), apte per a tasques d’extinció d’incendis, però també preparat per al transport de material de rescat i salvament en accidents de trànsit o situacions d’emergència.
El cos fa un pas més en l’estratègia de modernització de la flota, que actualment està formada per 40 vehicles motoritzats. A més, és el primer camió del servei que porta incorporat el número 112 —telèfon únic d’emergències ja operatiu a Andorra— en la seva retolació exterior.
El Govern d'Andorra justifica la inversió per la necessitat de mantenir una flota preparada per respondre amb eficàcia davant qualsevol tipus d’emergència i per garantir la seguretat tant dels professionals com de la ciutadania.