Substàncies estupefaents

Arrestat un turista a la frontera del riu Runer per posessió de cocaïna

Dues persones més van ser detingudes pel mateix motiu divendres i dissabte

Un cotxe de la policia sortint de l'edifici del cos

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

La policia va detenir les nits de divendres i dissabte a tres persones per possessió de droga tòxica. La més ressenyable va ser la d'un turista de 30 anys, que va ser interceptat a dos quarts de dotze de la nit a la frontera hispanoandorrana amb 2,3 grams de cocaïna a sobre i 8,4 grams de marihuana. El mateix divendres, els agents van controlar cap a tres quarts de nou del vespre a un resident de 30 anys amb 0,7 grams de cocaïna a la butxaca de la jaqueta, en un local d'oci nocturn al Tarter. Finalment, dissabte, el cos policial va arrestar al pas fronterer del Pas de la Casa, una turista de 27 anys per estar en possessió de 0,7 grams de cocaïna i 0,9 grams d'haxix. 

