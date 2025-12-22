Substàncies estupefaents
Arrestat un turista a la frontera del riu Runer per posessió de cocaïna
Dues persones més van ser detingudes pel mateix motiu divendres i dissabte
La policia va detenir les nits de divendres i dissabte a tres persones per possessió de droga tòxica. La més ressenyable va ser la d'un turista de 30 anys, que va ser interceptat a dos quarts de dotze de la nit a la frontera hispanoandorrana amb 2,3 grams de cocaïna a sobre i 8,4 grams de marihuana. El mateix divendres, els agents van controlar cap a tres quarts de nou del vespre a un resident de 30 anys amb 0,7 grams de cocaïna a la butxaca de la jaqueta, en un local d'oci nocturn al Tarter. Finalment, dissabte, el cos policial va arrestar al pas fronterer del Pas de la Casa, una turista de 27 anys per estar en possessió de 0,7 grams de cocaïna i 0,9 grams d'haxix.