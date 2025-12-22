Afers Exteriors

Andorra destina 30.000 euros en ajuda humanitària pels danys de l’huracà Melissa

Cuba i Jamaica rebran una contribució de 15.000 euros per fer front a tasques de reconstrucció

Seu administrativa del Govern.

Seu administrativa del Govern.Fernando Galindo

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El Govern d'Andorra ha aprovat dues contribucions voluntàries d’ajuda humanitària, per un import total de 30.000 euros, destinades a Cuba i Jamaica com a resposta als greus danys ocasionats per l’huracà Melissa. Cada país rebrà una aportació de 15.000 euros.

L’huracà va afectar diversos països del Carib a finals del mes d’octubre, amb una incidència especialment virulenta a Jamaica. Les intenses ràfegues de vent i pluges van provocar danys estructurals importants, principalment als teulats dels edificis, i van comprometre el funcionament de les xarxes de distribució elèctrica.

Els fons andorrans contribuiran a la compra de materials destinats a les tasques de reconstrucció, especialment en infraestructures bàsiques i habitatges.

tracking