Afers Exteriors
Andorra destina 30.000 euros en ajuda humanitària pels danys de l’huracà Melissa
Cuba i Jamaica rebran una contribució de 15.000 euros per fer front a tasques de reconstrucció
El Govern d'Andorra ha aprovat dues contribucions voluntàries d’ajuda humanitària, per un import total de 30.000 euros, destinades a Cuba i Jamaica com a resposta als greus danys ocasionats per l’huracà Melissa. Cada país rebrà una aportació de 15.000 euros.
L’huracà va afectar diversos països del Carib a finals del mes d’octubre, amb una incidència especialment virulenta a Jamaica. Les intenses ràfegues de vent i pluges van provocar danys estructurals importants, principalment als teulats dels edificis, i van comprometre el funcionament de les xarxes de distribució elèctrica.
Els fons andorrans contribuiran a la compra de materials destinats a les tasques de reconstrucció, especialment en infraestructures bàsiques i habitatges.