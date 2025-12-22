Ciberestafa
Alerta per missatges fraudulents que suplanten empreses de missatgeria i Andorra Telecom
La policia i l'Agència Nacional de Ciberseguretat recomanen esborrar els missatges
Els missatges fraudulents que suplanten serveis habituals al país continuen arribant a diverses persones. Els estafadors pretenen fer-se passar per empreses de missatgeria, explicant que el paquet no s'ha pogut entregar i cal actualitzar l'adreça, o bé per Andorra Telecom, on demanen clicar a un enllaç sospitós per consultar els punts i bescanviar-los per regals gratuïts.
En aquests casos, tant la policia com l'Agència Nacional de Ciberseguretat d'Andorra (ANC-AD), recomanen no picar i esborrar el missatge fraudulent, i Andorra Telecom també demana que "no hi accediu ni faciliteu informació personal o bancària".