Sistema Financer
Alberto Terol és escollit president del consell d'administració d'Andbank Espanya
El consell d'administració d'Andbank Espanya ha aprovat el nomenament d'Alberto Terol Esteban com a nou president no executiu de l'entitat, segons ha anunciat el grup bancari. Terol forma part del consell assessor del banc des de l’any 2018.
Terol ha estat president per a Europa, Orient Mitjà i Àfrica d'Arthur Andersen i Deloitte, així com membre del comitè executiu mundial i màxim responsable global de la pràctica Legal i Fiscal a totes dues companyies. A Arthur Andersen també va formar part del consell d'administració global, i prèviament va ser soci director de Garrigues Andersen, segons detalla el comunicat.
Alberto Terol substitueix Isabela Pérez Nivela, presidenta del consell d'administració d’Andbank Espanya des del juny de 2023 fins al seu recent nomenament com a Legal Counsel d'Inditex.
Terol és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Complutense de Madrid, màster en Dret Fiscal per ICADE (Universitat de Comillas), PDG per IESE i ha cursat el Global Leadership Program a la Universitat de Michigan. Actualment president no executiu del consell d'administració de Ontime Corporate Union i conseller independent de GMP Socimi. També ha estat conseller coordinador a Indra, IAG i OHL, president no executiu del Consell de Supervisió de Senvion, conseller independent a Grup Varma i sènior advisor a BNP Paribas i Centerbridge.